We wtorek (22 listopada 2022 r.) IMGW poinformował, że Europa północna oraz jej krańce południowo-zachodnie pozostają w zasięgu wyżów. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pogodę w Polsce kształtuje niż z ośrodkami nad Włochami i Wielką Brytanią. Z południowego zachodu zaczyna napływa powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście pogody na środę? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Jaka będzie pogoda w środę, 23 listopada?

- Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum i na południu miejscami opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, miejscami marznącego powodującego gołoledź. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni - przekazują eksperci IMGW. Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do końcówki tygodnia.

Prognoza pogody. Temperatura 23.11.2022

Jeśli chodzi o dobre wieści, to zrobi się cieplej w porównaniu do samego początku tygodnia. Nie oznacza to jednak, że całodobowy mróz opuści nasz kraj. - Temperatura maksymalna od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 2°C w centrum, do 5°C na południu i zachodzie - podaje IMGW. Pamiętajcie o czapkach, szalikach i rękawiczkach. Przydadzą się również ciepłe płaszcze.

Pogoda IMGW. Noc ze środy na czwartek 23/24 listopada

W nocy ze środy na czwartek (23/24 listopada 2022 r.) zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki, opady miejscami marznące powodujące gołoledź. W Beskidach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Lokalnie mgła lub mgła marznąca ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, około -2°C w centrum do 2°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich, na południu kraju lokalnie z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek pogodę nad południową i wschodnią Polską kształtował będzie front atmosferyczny, który przyniesie z rejonu Morza Czarnego duże zasoby wilgoci. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu#IMGW pic.twitter.com/DYMUPhrEBg— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 22, 2022

