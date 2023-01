Mnóstwo śniegu i wichury do 100 km/h! W sobotę wydarzy się jeszcze to! [Prognoza IMGW na 21.01.2023]

IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla wschodniej, północno wschodniej, południowo wschodniej, południowej i południowo zachodniej Polski. Większość z nich obowiązuje do poniedziałku (23 stycznia 2023 r.) do godzin porannych. Możliwe są aktualizacje. Pogoda w najbliższych godzinach będzie daleka od idealnej, więc trzeba się przygotować na ewentualne utrudnienia komunikacyjne. Poniżej przekazujemy szczegóły z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 23 stycznia?

Na początku tygodnia odczujemy zimową aktywność. Kierowcy będą musieli się skupić, ponieważ na drogach mogą zastać pułapki. - W południowej połowie kraju przewaga zachmurzenie dużego, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - informują synoptycy IMGW.

- Gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano lokalnie na południu i wschodzie opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne - prognozują eksperci.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 23.01.2023

W nocy temperatura może spaść nawet do -13 stopni Celsjusza, a najzimniej będzie na Podhalu. A jak będzie w ciągu dnia? - Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich do 3°C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie - podaje IMGW. Jeśli chodzi o największe miasta, to na 3 stopnie powyżej zera mogą liczyć mieszkańcy Kielc, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Katowic, Wrocławia i okolic. Całodobowy mróz może się również utrzymać na Warmii i Mazurach.

Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek 23/24.01.2023

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na krańcach północnych i zachodnich na ogół bez opadów. Poza tym miejscami słabe opady deszczu, mżawki i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Gdzieniegdzie mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6°C na Podhalu oraz Warmii i Mazurach do 1°C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, na północy głównie słaby, zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

