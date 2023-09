Lato na termometrach! Temperatury w nocy mogą szokować

Co na to IMGW?

Jaka będzie pogoda w czwartek, 28 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 28 września 2023 w dzień będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Eksperci przestrzegają przed mgłami.

- Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 28.09.2023

W czwartek czeka nas w Polsce kolejny - bardziej letni, niż jesienny dzień. Termometry wskażą nawet do 27°C.

- Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 22°C do 24°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Na wybrzeżu wiatr porywisty.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (28.09.2023/29.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (28.09.2023/29.09.2023) na wschodzie i południu zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, lokalnie duże. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, nad morzem do 17°C; w kotlinach górskich około od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

