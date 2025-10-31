Koszmarna pogoda kwestią godzin. Nie wychodź z domu bez parasola! Padły konkretne daty

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-31 10:44

Listopad 2025 przywita nas ciepłem i temperaturami sięgającymi nawet 18°C. Radość z ciepła zepsują jednak opady deszczu, które w dniach 2-3 listopada mogą być intensywne. Jakiej pogody możemy spodziewać się na początku nadchodzącego miesiąca i w których regionach spadnie najwięcej deszczu? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Deszcz

i

Autor: Marcin Wziontek Deszcz- zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News
  • Listopad rozpocznie się ciepło, ale z opadami deszczu, które mogą być intensywne, szczególnie w dniach 2-3 listopada.
  • Temperatury w południowej Polsce osiągną nawet 18°C, podczas gdy reszta kraju również będzie cieszyć się ciepłem.
  • Sprawdź, w których regionach deszcz będzie najbardziej uciążliwy i jak przygotować się na zmienną aurę.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na początku listopada „słoneczne chwile będą przeplatane większym zachmurzeniem i opadami deszczu”. Największe opady spodziewane są na niedzielę i poniedziałek (2-3 listopada). Będzie dość ciepło, jak na początek listopada. W południowej Polsce termometry mogą wskazać nawet 17-18°C. Poniżej szczegóły prognozy na poszczególne dni.

We Wszystkich Świętych (1 listopada) deszcz nie popada tak mocno jak w kolejnych dniach miesiąca, więc odwiedzanie grobów naszych bliskich nie będzie zakłócone przez brzydką pogodę. Słaby i przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Uwaga na poranne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. To szczególnie ważne dla wszystkich tych, którzy 1 listopada rano wybiorą się samochodami na cmentarze.

W nocy na termometrach od 1°C na południu i wschodzie kraju, przez około 3°C w centrum do 6°C na północnym zachodzie i 7°C miejscami nad samym morzem. W ciągu dnia temperatura podzieli Polskę na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 9°C. W centrum około 14°C. Najcieplej na południu, nawet do 18°C.

W niedzielę (2 listopada) bez opadów we wschodniej Polsce, natomiast na pozostałym obszarze deszcz, który miejscami może być intensywny. Ciepła noc jak na początek listopada, z temperaturą od 6°C do nawet 11°C. Ciepło także w ciągu dnia, od 12°C na zachodzie i północy do 18°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Pogórzu Karpackim w porywach lokalnie do 55 km/h, na ogół południowy i południowo-zachodni – zapowiada IMGW.

Poniedziałek (3 listopada) zanosi się na pochmurny i deszczowy. W nocy od 6°C na północy do 11°C na wschodzie i południu. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 9°C do 14°C. Najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą około 16°C.

Poprawa pogody we wtorek (4 listopada). Deszcz, i to przelotny, już tylko na południowym wschodzie. Zrobi się chłodniej. W nocy od 2°C do 7°C, zaś w ciągu dnia od 9°C na północnym wschodzie i południu do 14°C w zachodniej Polsce. Podobna pogoda w środę (5 listopada), ale już bez deszczu. Z kolei w czwartek (6 listopada) przelotnie popada na Pomorzu. W nocy na termometrach od 4°C do 9°C. W ciągu dnia od 11°C do 15°C.

ZOBACZ TEŻ: Polska pod naporem wichur! Strażacy nie mieli chwili wytchnienia. Liczby mówią wszystko

Źródło: IMGW

Polecany artykuł:

Ujawnili nową prognozę na zimę 2025/26. Wiemy, kiedy odśnieżarki pójdą w ruch. …
Sonda
Lubisz jesień?
Grób aktorki Elżbiety Zającówny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA IMGW
POGODA LISTOPAD