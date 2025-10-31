Koszmarna pogoda kwestią godzin. Nie wychodź z domu bez parasola! Padły konkretne daty

Listopad rozpocznie się ciepło, ale z opadami deszczu, które mogą być intensywne, szczególnie w dniach 2-3 listopada.

Temperatury w południowej Polsce osiągną nawet 18°C, podczas gdy reszta kraju również będzie cieszyć się ciepłem.

Sprawdź, w których regionach deszcz będzie najbardziej uciążliwy i jak przygotować się na zmienną aurę.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), na początku listopada „słoneczne chwile będą przeplatane większym zachmurzeniem i opadami deszczu”. Największe opady spodziewane są na niedzielę i poniedziałek (2-3 listopada). Będzie dość ciepło, jak na początek listopada. W południowej Polsce termometry mogą wskazać nawet 17-18°C. Poniżej szczegóły prognozy na poszczególne dni.

We Wszystkich Świętych (1 listopada) deszcz nie popada tak mocno jak w kolejnych dniach miesiąca, więc odwiedzanie grobów naszych bliskich nie będzie zakłócone przez brzydką pogodę. Słaby i przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Uwaga na poranne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. To szczególnie ważne dla wszystkich tych, którzy 1 listopada rano wybiorą się samochodami na cmentarze.

W nocy na termometrach od 1°C na południu i wschodzie kraju, przez około 3°C w centrum do 6°C na północnym zachodzie i 7°C miejscami nad samym morzem. W ciągu dnia temperatura podzieli Polskę na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 9°C. W centrum około 14°C. Najcieplej na południu, nawet do 18°C.

W niedzielę (2 listopada) bez opadów we wschodniej Polsce, natomiast na pozostałym obszarze deszcz, który miejscami może być intensywny. Ciepła noc jak na początek listopada, z temperaturą od 6°C do nawet 11°C. Ciepło także w ciągu dnia, od 12°C na zachodzie i północy do 18°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Pogórzu Karpackim w porywach lokalnie do 55 km/h, na ogół południowy i południowo-zachodni – zapowiada IMGW.

Poniedziałek (3 listopada) zanosi się na pochmurny i deszczowy. W nocy od 6°C na północy do 11°C na wschodzie i południu. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 9°C do 14°C. Najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą około 16°C.

Poprawa pogody we wtorek (4 listopada). Deszcz, i to przelotny, już tylko na południowym wschodzie. Zrobi się chłodniej. W nocy od 2°C do 7°C, zaś w ciągu dnia od 9°C na północnym wschodzie i południu do 14°C w zachodniej Polsce. Podobna pogoda w środę (5 listopada), ale już bez deszczu. Z kolei w czwartek (6 listopada) przelotnie popada na Pomorzu. W nocy na termometrach od 4°C do 9°C. W ciągu dnia od 11°C do 15°C.

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz jesień? Tak. Nie. Lubię każdą porę roku. Pora roku nie ma dla mnie znaczenia.