Polska pod naporem wichur! Strażacy nie mieli chwili wytchnienia. Liczby mówią wszystko

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-31 7:49

Za strażakami w całym kraju bardzo pracowity dzień. Wszystko za sprawą silnego wiatru, który przeszedł w czwartek (30 października) nad Polską. Straż pożarna interweniowała blisko 1800 razy. W których województwach było najwięcej pracy? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News
  • Silny wiatr spowodował blisko 1800 interwencji straży pożarnej w Polsce w ciągu jednego dnia.
  • Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim, gdzie wichury siały spustoszenie.
  • Doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem drzewa powalonego przez wiatr, a prognozy przewidują dalsze porywy.

W czwartek (30 października) strażacy interweniowali blisko 1800 razy w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach:

  • mazowieckim – 345,
  • pomorskim – 209,
  • wielkopolskim – 172,
  • łódzkim – 166,
  • zachodniopomorskim – 161.

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w Lubinie (woj. dolnośląskie), gdzie około godz. 15:30 silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Uderzył w nie samochód osobowy, ranne zostały dwie kobiety. - Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa kolejne pojazdy – poszkodowane zostały następne dwie osoby – wyjaśniają strażacy.

Silny wiatr wieje również w piątek (31 października). Od północy do godz. 6 strażacy w całym kraju podjęli 70 interwencji, związanych głównie z usuwaniem powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywaniem wody z podtopionych dróg i budynków. W ciągu dnia sytuacja ma się uspokoić.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południowym zachodzie i zachodzie także południowy – przewiduje IMGW.

W piątek (31 października) w ciągu dnia ma być pogodnie, więcej ciemnych chmur w północnej i zachodniej Polsce. Przed południem przelotny, słaby deszcz możliwy na północnym wschodzie. Najchłodniej na północy, tam od 8°C. W centrum około 11°C. Najcieplej na południowym zachodzie i południu, gdzie termometry wskażą do 14°C.

ZOBACZ TEŻ: Jackowski przewiduje pogodę na Wszystkich Świętych 2025. Jego przepowiednia zaskakuje meteorologów!

Źródło: Państwowa Straż Pożarna / IMGW

Polecany artykuł:

Pokazali nową pogodę na Wszystkich Świętych. Stroje na 1 listopada do wymiany
Sonda
Boisz się silnego wiatru?
2025_10_30_Warzecha Kontra Dobromir Sośnierz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki