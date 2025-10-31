Polska pod naporem wichur! Strażacy nie mieli chwili wytchnienia. Liczby mówią wszystko

Silny wiatr spowodował blisko 1800 interwencji straży pożarnej w Polsce w ciągu jednego dnia.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim, gdzie wichury siały spustoszenie.

Doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem drzewa powalonego przez wiatr, a prognozy przewidują dalsze porywy.

W czwartek (30 października) strażacy interweniowali blisko 1800 razy w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach:

mazowieckim – 345,

pomorskim – 209,

wielkopolskim – 172,

łódzkim – 166,

zachodniopomorskim – 161.

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w Lubinie (woj. dolnośląskie), gdzie około godz. 15:30 silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Uderzył w nie samochód osobowy, ranne zostały dwie kobiety. - Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa kolejne pojazdy – poszkodowane zostały następne dwie osoby – wyjaśniają strażacy.

Silny wiatr wieje również w piątek (31 października). Od północy do godz. 6 strażacy w całym kraju podjęli 70 interwencji, związanych głównie z usuwaniem powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywaniem wody z podtopionych dróg i budynków. W ciągu dnia sytuacja ma się uspokoić.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południowym zachodzie i zachodzie także południowy – przewiduje IMGW.

W piątek (31 października) w ciągu dnia ma być pogodnie, więcej ciemnych chmur w północnej i zachodniej Polsce. Przed południem przelotny, słaby deszcz możliwy na północnym wschodzie. Najchłodniej na północy, tam od 8°C. W centrum około 11°C. Najcieplej na południowym zachodzie i południu, gdzie termometry wskażą do 14°C.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna / IMGW

