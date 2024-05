Końcówka majówki przyniesie gwałtowne burze, intensywne opady i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 5.05.2024]

Majówka popsuta przez burze i deszcze. Prognoza pogody

Początek maja przyniósł wysokie temperatury i piękną pogodę, ale jeszcze w czasie majówki pojawiły się akcenty burzowe i towarzyszące im opady deszczu. Końcówka przedłużonego weekendu przyniesie kolejne, niepożądane zjawiska meteo. W nocy z soboty na niedzielę (4/5.05.2024) najwięcej chmur będzie w centrum kraju. - Tam miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też zanikające burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm, możliwy grad. Na północy miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - podaje IMGW. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km/h. Nocne warunki są zapowiedzią tego, co nas czeka w ostatnich godzinach majówki.

Na koniec majówki IMGW zapowiada wiele groźnych zjawisk meteo. W niedzielę konieczne będzie obserwowanie ostrzeżeń Instytutu i lokalnych komunikatów, dotyczących pogody. Gdzie będzie najgorzej?

- Miejscami pojawią się przelotny deszcz i burze, bez opadów jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Najsilniejsze burze występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur przez Wielkopolskę, Kujawy oraz Mazowsze po Dolny Śląsk, Opolszczyznę oraz Śląsk - w ich trakcie prognozowana suma opadów lokalnie do 25 mm, porywy wiatru do 90 km/h, możliwy grad - wyjaśniają synoptycy z IMGW.

Jeżeli są dobre wieści, dotyczące pogody w niedzielę, to dotyczą one temperatur. Maksymalne ukształtują się na poziomie od 19°C, 21°C na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich do 24°C, 25 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju; chłodniej tylko w Helu, około 14°C. We wszystkich 16 województwach termometry pokażą przyjemne wartości. Prognozy i ewentualne alerty będziemy regularnie analizować w naszym serwisie. W przyszłym tygodniu spodziewamy się delikatnego, ale jednak ochłodzenia.

