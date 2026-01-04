-17 stopni i śnieg to nie wszystko! IMGW pokazał kolejne szczegóły

IMGW zaktualizował prognozę pogody na poniedziałek (5 stycznia 2025 r.). W analizie synoptyków czytamy m.in. o -17 stopniach Celsjusza w kotlinach górskich, opadach śniegu i zawiejach śnieżnych.

Dwucyfrowy mróz zaatakuje w nocy, a w ciągu dnia temperatury maksymalne na północnym wschodzie nie przekroczą -4 stopni. To nie będzie spokojny początek tygodnia.

Instytut informuje również o porywistym wietrze. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 4/5 stycznia

W niedzielę informowaliśmy czytelników "Super Expressu" o alertach trzeciego stopnia, opublikowanych przez IMGW. Weekendowe komunikaty Instytutu dotyczyły intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych. Rzeczywiście, początek 2026 roku przyniósł konkretną aktywność zimy. Nie inaczej będzie na początku tygodnia. W nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 stycznia 2025 r.) będzie bardzo zimno. Oto szczegóły prognozy IMGW:

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, -8 do -5 stopni na przeważającym obszarze kraju, do -4 stopni Celsjusza na zachodzie. Nad morzem lokalnie cieplej około -2 stopnie. W kotlinach górskich temperatura spadnie nawet do -17 stopni Celsjusza!

Miejscami, głównie na północy i zachodzie, przelotne opady śniegu. W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury oraz lokalnie w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, na wybrzeżu miejscami 10 cm do 20 cm.

Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do około 70 km/h.

Zima nie odpuści w poniedziałek. Mróz i śnieg zostaną

Na poniedziałek (5 stycznia) IMGW zapowiada przelotne opady śniegu. Biały puch pojawi się miejscami, głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od -4 stopni Celsjusza do zera, chłodniej na terenach podgórskich Karpat - około -6 stopni. - Na Mazurach okresami porywisty wiatr, lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu i zamieci śnieżnych na Wybrzeżu powinny wygasnąć o 7:00. Możliwe są aktualizacje. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Szczegóły pogody na poniedziałek znajdziecie na załączonej mapie Instytutu:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 5 stycznia

Galeria: Zima na całego w Kalifornii! W ciągu doby spadło 90 cm śniegu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia