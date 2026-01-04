-17 stopni i śnieg to nie wszystko! IMGW pokazał kolejne szczegóły

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-04 19:08

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (5 stycznia 2025 r.) dla Polski. Eksperci zwracają uwagę m.in. na dwucyfrowy mróz, który będzie z nami w nocy. Nie uwolnimy się również od opadów śniegu. Na północnym zachodzie kraju obowiązuje czerwony alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczegóły poniżej.

Atak zimy w Polsce. Opady śniegu

i

Autor: Marek Kudelski / Super Express Atak zimy w Polsce. Opady śniegu / zdjęcie ilustracyjne
  • IMGW zaktualizował prognozę pogody na poniedziałek (5 stycznia 2025 r.). W analizie synoptyków czytamy m.in. o -17 stopniach Celsjusza w kotlinach górskich, opadach śniegu i zawiejach śnieżnych.
  • Dwucyfrowy mróz zaatakuje w nocy, a w ciągu dnia temperatury maksymalne na północnym wschodzie nie przekroczą -4 stopni. To nie będzie spokojny początek tygodnia.
  • Instytut informuje również o porywistym wietrze. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 4/5 stycznia

W niedzielę informowaliśmy czytelników "Super Expressu" o alertach trzeciego stopnia, opublikowanych przez IMGW. Weekendowe komunikaty Instytutu dotyczyły intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych. Rzeczywiście, początek 2026 roku przyniósł konkretną aktywność zimy. Nie inaczej będzie na początku tygodnia. W nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 stycznia 2025 r.) będzie bardzo zimno. Oto szczegóły prognozy IMGW:

  • Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, -8 do -5 stopni na przeważającym obszarze kraju, do -4 stopni Celsjusza na zachodzie. Nad morzem lokalnie cieplej około -2 stopnie. W kotlinach górskich temperatura spadnie nawet do -17 stopni Celsjusza!
  • Miejscami, głównie na północy i zachodzie, przelotne opady śniegu. W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury oraz lokalnie w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, na wybrzeżu miejscami 10 cm do 20 cm.
  • Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do około 70 km/h.

Polecany artykuł:

Polska pod śniegiem. Kiedy przestanie padać? Prognozy są jednoznaczne

Zima nie odpuści w poniedziałek. Mróz i śnieg zostaną

Na poniedziałek (5 stycznia) IMGW zapowiada przelotne opady śniegu. Biały puch pojawi się miejscami, głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od -4 stopni Celsjusza do zera, chłodniej na terenach podgórskich Karpat - około -6 stopni. - Na Mazurach okresami porywisty wiatr, lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu i zamieci śnieżnych na Wybrzeżu powinny wygasnąć o 7:00. Możliwe są aktualizacje. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Szczegóły pogody na poniedziałek znajdziecie na załączonej mapie Instytutu:

Pogoda IMGW na 5 stycznia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 5 stycznia

Galeria: Zima na całego w Kalifornii! W ciągu doby spadło 90 cm śniegu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Zima na całego w Kalifornii! W ciągu doby spadło 90 cm śniegu [ZDJĘCIA]
5 zdjęć
Super Express Google News
Zapadło się zadaszenie lodowiska w Lesznie. Nie wytrzymało ciężaru śniegu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW