IMGW bije na alarm! W weekend pogoda nie będzie miała litości. Paskudne warunki nie tylko na drogach

Zima nie odpuszcza. Wprawdzie nie ma mowy o siarczystych mrozach, ale podczas weekendu zimowe zjawiska mogą zweryfikować plany Polaków. Z prognozy IMGW na sobotę (13 stycznia) wynika, że okresami pojawią się opady śniegu (na wschodzie i w centrum do 2-3 cm), na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum również deszczu ze śniegiem, nad morzem deszczu. - W zachodniej połowie kraju początkowo możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź - alarmują synoptycy. Na północnym wschodzie zaatakuje mróz, temperatury maksymalne do -5 stopni Celsjusza.

- Porywy wiatru na zachodzie i w centrum do 55 km/h. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni, na północnym wschodzie z kierunków zmieniających się. Na wschodzie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gspodarki Wodnej.

Prognoza na weekend. W niedzielę pogoda nie odpuści

W niedzielę kontynuacja pochmurnej pogody, choć na zachodzie i południu okresami zaobserwujemy większe przejaśnienia. - Przelotne opady śniegu, na Pomorzu też deszczu ze śniegiem. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Pomorzu opady śniegu mogą być dość silne, do około 10 cm - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na weekend.

Temperatura maksymalna od –2°C na Podhalu, około 1°C w centrum i na południu, do 3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h na nizinach, nad morzem do 75 km/h, zachodni. W najbliższych godzinach należy sprawdzać ostrzeżenia IMGW, zwłaszcza te, związane z opadami marznącymi / gołoledzią. Kierowcy powinni zdjąć nogi z gazu. Prognozy na początek tygodnia podamy niebawem w naszym serwisie.