Gwałtowne ocieplenie kontra ostre śnieżyce. Zmiana o 30 stopni, nadchodzą potężne opady

W tym tygodniu ekspert IMGW w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedział przejście w łagodniejszą wersję zimy i więcej opadów śniegu. Te prognozy zdają się potwierdzać. W piątek (12 stycznia 2024) śnieg pojawi się w większości województw, a jeszcze mocniej zaznaczy swoją aktywność podczas weekendu. - Na wschodzie spadnie nawet 10 centymetrów śniegu - wskazują autorzy serwisu twojapogoda.pl.

Dodatnie temperatury mogą roztapiać śnieg, ale białego puchu przybędzie m.in. w tych rejonach, w których dawno go nie widzieliśmy - na zachodzie i w centrum kraju. Skupmy się jednak na temperaturach, bo w tym przypadku odnotujemy potężne zmiany. W pierwszej dekadzie stycznia, nocami termometry wskazywały nawet -25 stopni Celsjusza. O takich wartościach możemy na razie zapomnieć.

- W przyszłym tygodniu na południu kraju termometry pokażą nawet 10 stopni ciepła, a to oznacza, że ociepli się po 20-stopniowych mrozach nawet o 30 stopni - wskazują pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl.

Z nieco większą ostrożnością podchodzą do ocieplenie synoptycy z IMGW i eksperci pogoda.interia.pl, choć ci ostatni widzą na Dolnym Śląsku temperatury w okolicach 5 stopni, co również jest sporym skokiem do góry. Na pewno syberyjskie mrozy - przynajmniej na jakiś czas - wzięły sobie wolne. Codzienne prognozy będziemy przekazywać w naszym serwisie.

