O pogodzie, która jest z nami na początku 2024 roku rozmawialiśmy z Grzegorzem Walijewskim, rzecznikiem prasowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. Ekspert podkreślił, że w tym tygodniu odnotowaliśmy najchłodniejszą noc tej zimy. Spośród wszystkich stacji IMGW najzimniej było w Ratułowie (małopolskie). Zmierzono tam -25,2 stopni Celsjusza. Co jeszcze ciekawsze, mrozom towarzyszyła słoneczna pogoda, więc oprócz ciepłych rękawic, potrzebowaliśmy również okularów przeciwsłonecznych. Dziennikarz naszego portalu zapytał rozmówcę, czy sroga zima zostanie na dłużej. Okazuje się, że zmiany nadejdą bardzo szybko.

Najnowsza prognoza dla Polski. Ekspert z IMGW zobaczył to dokładnie. "Wkroczą wilgotne masy powietrza"

Już od środy (10 stycznia 2024) będziemy notować ocieplenie. Co ciekawe, województwo podlaskie, które jeszcze niedawno zmagało się z mrozem poniżej -20 stopni, teraz ma szansę na delikatny, ale jednak plus. Niestety, niebezpieczne zjawiska nie wezmą sobie dnia wolnego. - Odnotujemy opady śniegu z deszczem, marznącą mżawkę, czyli niebezpieczeństwa wynikające z przejścia między dodatnią a ujemną temperaturą - wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

- Od środy zima pokaże się w delikatniejszym wydaniu, a od czwartku wkroczą do nas wilgotne masy powietrza, wiążące się z opadami śnieg i deszczem ze śniegiem. Tam gdzie będzie chłodniej pojawi się śnieg, a tam gdzie odnotujemy ok. 0 stopni i delikatny plus, będzie głównie deszcz ze śniegiem. Szczególnie ciekawie wygląda to w piątek. Na Warmii i Mazurach opady, na południu, południowym wschodzie i obszarach górskich sypnie więcej śniegu. Wiosny na razie nie widać - prognozuje Walijewski.

W drugiej części drugiego tygodnia 2024 roku uwolnimy się od siarczystych mrozów, choć na południu, nocami mogą jeszcze zaatakować dwucyfrowymi wartościami. Na pewno takowych nie będzie w ciągu dnia. Druga połowa stycznia na razie wygląda na cieplejszą, choć tutaj jest jeszcze spory margines błędu. Niebawem przekażemy więcej informacji, dotyczących prognozy pogody na ferie zimowe 2024.