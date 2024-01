Na takie wieści wielu czekało! Pogoda pozytywnie zaskoczy, ale nie wszędzie [Prognoza IMGW na 10.01.2024]

Zgrzytanie zębami z zimna to nie wszystko! Pogoda szykuje kolejną niespodziankę. To kwestia godzin

Od początku tygodnia pogoda straszyła nas siarczystymi mrozami. W nocy z wtorku na środę, temperatury minimalne na południu wyniosą -20 stopni Celsjusza. Nieco optymistyczniej prezentują się prognozy na 10 stycznia, choć nadal należy zwracać uwagę na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. W ciągu dnia na południu i zachodzie na ogół bezchmurnie, ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże.

- Na północy i wschodzie miejscami słaby śnieg, na Warmii, Mazurach i Podlasiu przechodzący w śnieg z deszczem i miejscami deszcz, lokalnie marznący powodujący gołoledź - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 10.01.2024.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -8 stopni Celsjusza na południu, około -3°C na przeważającym obszarze kraju, do 1°C, 3°C na północy. Po kilkudziesięciu godzinach przerwy, do Polski powracają plusowe temperatury. Co ciekawe, na delikatny plus mogą liczyć mieszkańcy Podlasia, którzy ostatnimi czasy mierzyli się z siarczystymi mrozami. Względnie ciepło (jak na tę porę roku) będzie również na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Pogoda na jutro. Oto prognoza na noc ze środy na czwartek 10-11.01.2024

Z prognozy IMGW na noc ze środy na czwartek wynika, że na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w centrum i na zachodzie umiarkowane, na północnym wschodzie duże. Na północnym wschodzie opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź. W północnej połowie kraju silne zamglenia i marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -14°C na południu, około -4°C w centrum, do około 1°C na wybrzeżu, zatem ponownie mówimy o konkretnych różnicach. Amplituda wyniesie nawet 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, na wybrzeżu północno-zachodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie, polecamy również odświeżanie ostrzeżeń IMGW na kolejne dni.