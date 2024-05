Gwałtowne burze, ściana deszczu i jeszcze to! Takie sceny nie tylko w horrorach [Prognoza IMGW na 23.05.2024]

Pogoda na jutro. Burze i ulewne deszcze już w nocy

Nie będziemy nikogo czarować - pogoda na najbliższe godziny nie wygląda dobrze. Już w nocy ze środy na czwartek (22/23 maja 2024 r.) pojawią się niepożądane zjawiska. Lepiej zostać w domu! Na wschodzie i północnym wschodzie będzie względnie spokojnie. A jak wyglądają prognozy dla innych regionów? - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz oraz burze. W czasie burz w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Małopolskę prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, miejscami grad - alarmuje IMGW.

W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h. Temperatury w nocy zazwyczaj dwucyfrowe, w centrum nawet do 15 stopni Celsjusza. A co nas czeka w ciągu dnia? Tutaj również nie jest kolorowo.

W ciągu dnia odnotujemy sporo chmur. Niestety, to dopiero początek złych wiadomości. Trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, nie tylko podczas jazdy samochodem. Jak to wygląda we szczegółach? Mapa alertów rozbłyśnie kolorami, ale nie ma się z czego cieszyć, a wręcz przeciwnie. Parasole pójdą w ruch.

- Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy, w centrum, na wschodzie oraz południowym wschodzie również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm, miejscami również opady gradu - podają synoptycy z IMGW w prognozie na 23 maja.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę również na silny wiatr, który w czasie burz osiągnie 70 km/h. Jeżeli są jakieś dobre wieści, to dotyczą one temperatur. Maksymalna ukształtuje się na poziomie od 16 stopni Celsjusza, 18°C na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, około 21°C w centrum do 24°C na wschodzie. Najcieplej powinno być na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. Wolne od burz pozostaną zachodnie województwa. Prognozy i alerty będziemy aktualizować w naszym serwisie. Dziennikarze "Super Expressu" na bieżąco monitorują sytuację.

