Załamanie pogody tuż przed majówką. Nadchodzi ochłodzenie

Jak informuje IMGW, ciepła i słoneczna pogoda utrzyma się we wschodniej części kraju, ale z czasem i tam dotrą deszczowe chmury. Na początku tygodnia pogodę w Polsce kształtować będzie niż znad południowej Skandynawii. Niestety, przyniesie nam zimno i dużo chmur, a także deszcz. W kolejnych dniach również będzie chłodno i deszczowo. Dalsza część prognozy poniżej.

W nocy przymrozki, w Tatrach śnieg. Prognoza IMGW na koniec kwietnia

W poniedziałek (24 kwietnia) słonecznie i bez opadów we wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze dużo chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu i burze. Może spaść 10-15 mm wody. Temperatura maksymalna zróżnicowana, bo od 11°C na Półwyspie Helskim, około 16°C na zachodzie, do aż 23°C we wschodniej części kraju. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - informuje IMGW.

Wtorek i środa (25-26 kwietnia) będą pochmurnym i deszczowym czasem. Na wschodzie mogą wystąpić też burze. Najmocniej może popadać na południowym wschodzie. - W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu - podaje IMGW w cotygodniowej prognozie. W Tatrach może spaść 10-15 cm śniegu. Dużo chłodniej niż w weekend. Na termometrach maksymalnie od 9°C do 14°C, a nad morzem i w rejonach podgórskich zaledwie od 4°C do 8°C. - Na wybrzeżu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 60 km/h, z kierunków zachodnich; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, ale miejscami również porywisty - prognozuje IMGW.

Od czwartku (27 kwietnia) do końca tygodnia - według IMGW - przewaga zachmurzenia dużego z okresowymi rozpogodzeniami oraz opadami deszczu. Noce będą zimne, z temperaturą poniżej 0°C (do –1°C w klatce meteorologicznej). Niewiele cieplej będzie również za dnia. Temperatura maksymalna od 8°C do 13°C. Najcieplej w południowej Polsce. Słupki rtęci mogą tam pokazać 16°C. Czyżby oznaczało to, że w majówkę nie ma szans na ciepłą i słoneczną aurę? W najbliższych dniach warto uważnie przyglądać się prognozom pogody.

Źródło: IMGW

