Fatalna prognoza na Wigilię. Marznące opady to zaledwie początek [Prognoza IMGW na 24.12.2023]

Pogoda na Wigilię. W prognozach widać opady marznące i wichury [24.12.2023]

Sprawdzają się niekorzystne prognozy na Wigilię (24 grudnia 2023). Niedzielny wieczór zostanie zakłócony przez brzydką pogodę. Synoptycy IMGW wskazują, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie przeważnie duże. Na wschodzie kraju początkowo opady śniegu, na pozostałym obszarze, a po południu także na wschodzie, opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Niestety, na tym nie koniec.

- Miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie, około 3°C w centrum, do 10°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na Wigilię.

Prognoza IMGW na 25 grudnia. Takie będzie Boże Narodzenie

W poniedziałek i wtorek (25 i 26 grudnia) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Warto zwrócić uwagę na konkretne ocieplenie, zapowiadane przez synoptyków.

- Temperatura minimalna przeważnie od 4°C do 9°C; w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C, w rejonach podgórskich około 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem bardzo silny, od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni - czytamy w prognozach synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w naszym serwisie.

