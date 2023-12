Deszcz ze śniegiem, wichury, a w nocy nawet to! Pogoda nie daje za wygraną [Prognoza IMGW na 21.12.2023]

Opady w całym kraju, do tego groźne wichury! Ekspertka z IMGW bije na alarm. Paskudna pogoda opanowała Polskę

Deszcz, śnieg, a nawet burze! Wichury do 140 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 22.12.2023]

Pogoda na święta. Wszystko już jest jasne. Atak zimy to kwestia godzin. Szykuje się armagedon i paraliż

To nie brzmi dobrze

Jeszcze niedawno, na początku grudnia, mogliśmy się cieszyć w Polsce piękną zimą. Delikatny mróz i leżący śnieg wprawiały w iście świąteczny nastrój. Niestety, przyszła odwilż, a wraz z nią cały śnieg zniknął i pozbawił nas marzeń o białych świętach. Głowa do góry! Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy marzą o tym, by spadł śnieg w Polsce na Boże Narodzenie 2023. Jak ujawnia meteorolog i właściciel serwisu pogodawtoruniu.pl Rafał Maszewski w rozmowie z se.pl, jest na to duża szansa! Zobaczcie najnowszą prognozę na święta 2023.

Pogoda na święta: tu spadnie śnieg na Wigilię 2023!

- W sobotę i niedzielę (23-24 grudnia - dop. red.) na początku dnia możliwe jest zabielenie krajobrazu. Spodziewam się tego na północy, w centrum kraju i na północnym wschodzie. W nocy z soboty na niedzielę przymrozki, rano nawierzchnia może być śliska. Śnieg będzie przechodził w deszcz, więc trzeba bardzo uważać - analizuje Rafał Maszewski.

