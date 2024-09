Wichury do 110 km/h atakują! Ponure oblicze jesieni dotrze też do Polski

Zacznie się już w nocy. Deszcz nad Polską. Prognoza IMGW na 12.09.2024

Pogoda w Polsce popsuje się już w nocy ze środy na czwartek (11/12 września), ponieważ - jak informuje IMGW - od zachodu zacznie przesuwać się strefa opadów deszczu. - Na południowym zachodzie nad ranem opady o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam możliwe akumulacje do 15-20 mm - prognozuje IMGW. Pogodę popsuje nie tylko deszcz, ale i mgły. Uwaga, w południowej i wschodniej Polsce mogą one ograniczać widzialność do 300 m. Na termometrach od 8°C do 13°C. Najcieplej nad morzem, tam do 14°C. - Wiatr na ogół słaby, tylko na północy chwilami umiarkowany i porywisty, we wschodniej połowie głównie z kierunków południowych, w zachodniej z kierunków zachodnich; w centrum wiatr przejściowo zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 60 km/h - przewiduje IMGW.

W czwartek (12 września) deszcz niemal w całej Polsce, jedynie na południowym wschodzie przez większość dnia więcej chwil ze słońcem i tam bez opadów. Brak deszczu możliwy też miejscami na północnym zachodzie. Fala deszczu w pasie od Pomorza i Warmii, po Śląsk i Opolszczyznę, chwilami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tu możliwe akumulacje do 15-25 mm. W Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem. Duże różnice w temperaturze. Na termometrach od 13°C do 18°C w zachodniej połowie i miejscami na północy oraz od 19°C do 24°C, a miejscami przy rozpogodzeniach do 25°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich Sudetów miejscami do 11°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wschodzie z kierunków południowych, w centrum zmienny, na zachodzie z kierunków zachodnich; na północy przejściowo wiatr północny. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

