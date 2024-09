i Autor: canva

Prognoza długoterminowa

Amerykanie już wiedzą, jaka będzie jesień w Polsce. Pokazali swoją prognozę CFS. Grudzień wszystkich zaskoczy

Choć początek września w Polsce ma być bardzo ciepły, to nie ma co ukrywać, lato powoli dobiega końca. Jaka będzie pogoda jesienią? Pojawiły się już pierwsze prognozy długoterminowe. Jedną z nich, bazującą na modelu CFS, przedstawili Amerykanie z National Oceanic and Atmospheric Administration (Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery). Wygląda na to, że wskazania termometrów jesienią wielu mogą mocno zaskoczyć!