Wichury do 110 km/h atakują! Ponure oblicze jesieni dotrze też do Polski

Nie tylko deszcz i zimno. Do Polski zmierzają wichury

Letnia pogoda dobiegła końca? Na to wygląda, jeśli wyjrzymy za okno i sprawdzimy prognozy na najbliższe dni. Wysokie temperatury i niemal bezchmurne niebo w Polsce to już przeszłość. Do naszego kraju wdarła się fala deszczu, przed czym ostrzegają synoptycy.

Tymczasem w Europie dominuje nie tylko deszczowa, ale i wietrzna pogoda. Portal fanipogody.pl zwraca uwagę, że "w regionie Skandynawii obserwujemy dwa bardzo aktywne, głęboki ośrodki niskiego ciśnienia". - W zderzeniu z silnymi wyżami ze wschodu i zachodu kontynentu daje to nam bardzo dużą różnicę ciśnienia na dość niedużym obszarze - czytamy w artykule. Silnie wiać ma we wtorek (10 września), a także w czwartek (12 września). Najsilniejsze podmuchy wiatru notowane będą na Wyspach Brytyjskich. Wiać może z prędkością ponad 100 km/h. Możliwe są utrudnienia w ruchu lotniczym.

W środę (11 września) strefa silnego wiatru przesunie się na wschód, do centrum Europy. Porywy do 90 km/h notowane będą w Niemczech. Zawieje też w Polsce, ale z maksymalną prędkością do 70 km/h, szczególnie w zachodnich regionach kraju. Co więcej, prognozy mówią o kolejnym niżu, który będzie tworzyć się na południu Francji i w północnych Włoszech. Pod koniec trwającego tygodnia wiatr może wiać tam z prędkością do 110 km/h. Wichura przesunie się na Bałkany i do Grecji. Tam oprócz wiatru możliwe będą także burze. Wietrzny weekend szykuje się też w Polsce, ale bez tak niebezpiecznych zjawisk jak na południu Europy. Wichura powyżej 100 km/h jedynie w górach. W zachodniej części kraju w porywach ponad 80 km/h, dużo słabszy wiatr w regionach wschodnich. Będzie nie tylko wietrznie, ale i deszczowo.

Źródło: fanipogody.pl

Krótkoterminowa prognoza numeryczna💻 WRF-ICON opadu💧 atmosferycznego oraz średniego ciśnienia atmosferycznego do soboty.ℹ️ Prognozowane sumy opadu w kolejnych realizacjach modelu będą ulegały zmianie.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/JOAXOF6Ah1— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 10, 2024

