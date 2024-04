Eksperci nie zostawiają złudzeń. Deszcz i krupa śnieżna, a nawet śnieg i burze!

Bezlitosna pogoda długoterminowa na maj 2024. Burze z piorunami zaatakują Polaków. To nie wszystko

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (20 kwietnia) w dzień zachmurzenie będzie duże, początkowo na południowym wschodzie a po południu na Pomorzu większe przejaśnienia. Gdzie będzie najgorzej?

- Przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, na północy także deszczu ze śniegiem. W południowej połowie kraju lokalne burze, miejscami z opadami drobnego gradu. Prognozowana suma opadów do około 10 mm, tylko na Pomorzu, Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 15 mm. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm do 12 cm - czytamy na stronie IMGW.

Niestety, czeka nas chłód, a letnia pogoda odejdzie w niepamięć. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 3°C, 5°C na północnym zachodzie i w kotlinach karpackich, około 6°C na zachodzie do 11°C w centrum i 13°C na krańcach południowo-wschodnich.

- Wiatr przeważnie umiarkowany, tylko na północnym wschodzie słaby; w porywach do 55 km/h z kierunków północnych, tylko na południu początkowo z kierunków południowych. Nad morzem, w górach oraz podczas burz porywy wiatru do 60 km/h, tylko w Bieszczadach początkowo do 70 km/h. Wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - ostrzegają synoptycy.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (20.04.2024/21.04.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (20.04.2024/21.04.2024) na zachodzie zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie, w centrum oraz na obszarach podgórskich i w górach śnieg. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 7 cm. Temperatura minimalna od -3°C, -2°C na zachodzie oraz w kotlinach karpackich, około 0°C w centrum do 3°C na wschodzie. Wiatr będzie słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

