Paskudna pogoda atakuje! Śnieżyce i wichury do 100 km/h, a potem to! [Prognoza IMGW na 28.03.2023]

Wiosenna pogoda na koniec marca

Wiosna czy zima - która z tych pór roku bardziej zdominuje pogodę w najbliższych dniach? Końcówka marca będzie zdecydowanie wiosenna. W środę, 29 marca, będzie dużo słońca, a temperatura skoczy o kilka stopni, sięgając w wielu regionach Polski blisko 10 kresek. Jak informuje TwojaPogoda.pl, w czwartek i piątek jeszcze cieplej, bo termometry pokażą kilkanaście stopni powyżej zera, choć na wschodzie i północy będzie poniżej 10 kresek. W tym czasie przez kraj będą jednak przechodziły opady deszczu, lokalnie intensywne, choć nadal będę je przedzierać rozpogodzenia.

Powrót zimy na początku kwietnia

Początek kwietnia to niestety kolejne załamanie pogody i powrót zimowej aury. W sobotę, 1 kwietnia, ciągle duże opady deszczu, ale z przejaśnieniami, za to zrobi się chłodniej. Na przeważającym obszarze Polski od 2 do 7 stopni, z wyjątkiem w postaci centrum i południowego zachodu, gdzie może być 10 kresek. W niedzielę, 2 kwietnia, będzie jeszcze gorzej. Na termometrach ledwie 0-5 stopni, a deszcz zamieni się w śnieg - intensywnych opadów można się spodziewać na południu i północnym wschodzie. Z kolei na początku przyszłego tygodnia, 3-9 kwietnia, powrotowi zimy będą ponadto towarzyszyć nocne mrozy.

W Polsce nastąpi istotna, przejściowa poprawa warunków biometeorologicznych. Korzystny wpływ pogody na organizm człowieka zaznaczy się na przeważającym obszarze kraju, w Polsce wschodniej będzie utrzymywał się przez większość dnia.https://t.co/zKHdnnxrU5 pic.twitter.com/OXL79NCKfz— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 29, 2023

