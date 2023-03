Pogodowa metamorfoza! W środku tygodnia zajdą konkretne zmiany [Prognoza IMGW na 29.03.2023]

Paskudna pogoda atakuje! Śnieżyce i wichury do 100 km/h, a potem to! [Prognoza IMGW na 28.03.2023]

We wtorek (27 marca 2023 r.) zimowa aura szturmem wdarła się do Polski. Pogoda zaskoczyła nie tylko drogowców. Sprawdzając prognozy na kolejne dni można się złapać za głowę, bo już w środę zajdą kolejne, istotne zmiany. Wiosna ponownie przypuści kontratak i odczujemy to m.in. w momencie, gdy spojrzymy na termometry. Prognoza ekspertów IMGW wygląda o wiele bardziej pozytywnie, niż jeszcze kilkadziesiąt godzin temu, ale nie oznacza to, że uwolnimy się od niebezpiecznych zjawisk meteo.

Jaka będzie pogoda w środę, 29 marca?

We wtorek opady śniegu pojawił się w wielu rejonach Polski. Wygląda na to, że dzień później biały puch nie będzie doskwierać mieszkańcom terenów nizinnych. Tak wynika z prognoz na najbliższe godziny, które pochodzą z najbardziej rzetelnego źródła. - W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe. Na północy i zachodzie miejscami pojawią się opady deszczu, a na północnym wschodzie i w Karpatach śniegu - przekazują eksperci IMGW w prognozie synoptycznej na 29 marca.

- Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w Karpatach w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, w Sudetach także południowy - dodają synoptycy na stronie Instytutu.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 29.03.2023

Minimalna, ale jednak zwyżka temperatur - tak w skrócie można podsumować wartości, które będą z nami w najbliższą środę. O wiosennej aurze jeszcze nie mówimy, ale na pewno w środku tygodnia powieje delikatnym optymizmem. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5°C, 7°C na wschodzie i w centrum, do 8°C, 10°C na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 1°C do 4°C - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to nawet na 10-11 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia i Poznania. Zaledwie sześć kresek powyżej zera odnotujemy w Białymstoku, a jeszcze ciut mniej w Zakopanem.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 28/29 marca

W nocy zachmurzenie będzie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, a na Podhalu deszcz marznący. Na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C na wschodzie, przez 2°C w centrum, do 5°C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat -2°C. Drogi miejscami śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, w Kotlinach Sudeckich porywisty, wysoko w górach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie.

