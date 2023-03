Paskudna pogoda atakuje! Śnieżyce i wichury do 100 km/h, a potem to! [Prognoza IMGW na 28.03.2023]

Burze i grad to nie wszystko! Wichury 80 km/h i jeszcze to [Prognoza IMGW na 25.03.2023]

W poniedziałek (27 marca 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa zachodnia, Wyspy Brytyjskie oraz północ Skandynawii są w zasięgu wyżów. Pozostały obszar kontynentu europejskiego objęły niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znalazła się na skraju niżu znad Zatoki Fińskiej, a na krańcach wschodnich zaznaczył się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Z północy napłynęło do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. A jak będzie we wtorek? Pogoda spłata nam kolejnego już w tym roku figla. Warunki atmosferyczne mogą przynieść sporo utrudnień!

Jaka będzie pogoda we wtorek, 28 marca?

Pogoda na wtorek to sporo ostrzeżeń przed warunkami, które solidnie utrudnią nam życie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Niestety powinniśmy mieć ze sobą parasole, a na drogach zrobi się bardzo ślisko. Wiatr negatywnie wpłynie na temperatury odczuwalne, więc gdzieniegdzie poczujemy się jak w środku zimy.

- Okresami pojawią się przelotne opady śniegu. Prognozowana suma opadów, lokalnie na południu kraju do 10 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm, w Tatrach o 10 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem wiatr okresami silny, w porywach do 85 km/h, wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h, północno-zachodni. Wiatr okresami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - wyliczają eksperci IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 28.03.2023

Przed nami jeden z najchłodniejszych, jeśli nie najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Zima pokaże swoje groźne oblicze również w kwestii temperatur, które odczytamy z termometrów. Dwucyfrówki na plusie - przynajmniej na jakiś czas - odejdą w niepamięć.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjusza do 3°C, w rejonach podgórskich Karpat około -3°C, cieplej na północnym zachodzie, 4-5 stopni - przekazują synoptycy IMGW. Kierowców odzieramy ze złudzeń - o poranku wymagane będzie skrobanie szyb samochodów. Zalecamy również ostrożność na drogach.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 28-29 marca

W nocy zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Na wschodzie miejscami przelotne opady śniegu. Prognozowana przez ekspertów IMGW suma opadów do 5 mm na południowym wschodzie. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach miejscami o 5 cm. Temperatura minimalna od -6°C do -1°C, w rejonach podgórskich Karpat do -8°C. Drogi śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie w porywach do 55 km/h, wysoko w górach do 80 km/h, północno-zachodni i zachodni, na zachodzie południowo-zachodni.

