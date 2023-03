Burze i grad to nie wszystko! Wichury 80 km/h i jeszcze to [Prognoza IMGW na 25.03.2023]

Czy pogoda oszalała? Takie pytania są jak najbardziej uzasadnione, gdy patrzymy na prognozę tygodniową, którą przygotowali synoptycy IMGW. Eksperci już wiedzą, że końcówka marca i początek kwietnia nie będą należały do spokojnych. Problemy, wywołane przez kapryśną pogodę pojawią się już we wtorek (28 marca 2023 r.). w różnych rejonach naszego kraju.

- Będzie nadal pochmurno, ale gdzieniegdzie od czasu do czasu się przejaśni. W cały kraju przelotne opady śniegu i chłodno, w nocy przeważnie od –5 stopni Celsjusza do –2°C, na Podhalu około –8°C, a w dzień maksymalnie od 0°C do 3°C, najcieplej na północnym zachodzie kraju, około 4°C. Uczucie chłodu potęgować będzie dość silny, północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągać będzie 65 km/h, nad morzem 85 km/h, a wysoko w górach 100 km/h - przekazują synoptycy IMGW.

Prognoza IMGW dla Polski. Najpierw mróz, a potem ocieplenie!

W środę opady śniegu jedynie na północnym wschodzie kraju. Z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej. Od zachodu rozpocznie się adwekcja cieplejszego powietrza, co sprawi, że termometry w najcieplejszym momencie wskażą tam około 10 stopni Celsjusza - informują nas eksperci z Instytutu. Kolejny dzień to postępujące ocieplenie i nawet 13 stopni na Dolnym Śląsku! Problemem będą opady deszczu, postępujące od zachodu.

- W piątek ciepło, ale nadal pochmurno i deszczowo, jednak bez mrozu w ciągu całej doby. W nocy najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 1°C. W dzień niemal w całym kraju temperatura powietrza przekroczy 10°C, do 13°C na południu - informuje IMGW w prognozie na bieżący tydzień.

Załamanie pogody przyjdzie w weekend? Alarmująca prognoza dla Polski

Synoptycy nie mają dobrych wieści w kontekście zbliżającego się, przedświątecznego weekendu. Warunki atmosferyczne nie będą nas zachęcać do dłuższych spacerów. Już w sobotę (1 kwietnia 2023 r.) w całym kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, a na północy również bardzo nieprzyjemnego deszczu ze śniegiem. Na północy kraju zrobi się chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie tam zaledwie od 4°C do 6°C, a odczucie chłodu potęgować będzie umiarkowany i dość silny wiatr. Na pozostałym obszarze kraju nadal ciepło do 11-12°C na południu. A dalej? Niestety tylko gorzej.

- W niedzielę zrobi się chłodniej już w całym kraju. W nocy w północnej i centralnej Polsce możliwy niewielki mróz do –2°C, a w dzień wszędzie dość chłodno, maksymalnie do 5-6°C. Na południu, zachodzie i gdzieniegdzie w centrum będzie pochmurno i tam należy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bez opadów i więcej przejaśnień, możliwe rozpogodzenia - podsumowują eksperci z IMGW.

Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie, ale jedno jest pewne - przed nami dynamiczny pod względem pogody tydzień. Warto śledzić lokalne komunikaty meteo, bo zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przydadzą się czapki i rękawiczki.

