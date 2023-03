i Autor: FotoRieth/cc0/Pixabay.com W poniedziałek, 27 marca, dojdzie do kolejnego ataku zimy, ale czy ostatniego?

Znowu przydadzą się ciepłe kurtki

Podwójne uderzenie zimy w Polsce! Arktyczny podmuch i co jeszcze?

W poniedziałek, 27 marca, dojdzie do kolejnego ataku zimy, ale czy ostatniego? Temperatura znacznie spadnie, a do tego pojawią się opady: śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i krupy śnieżnej - uczucie zimna zwiększy dodatkowo mocny wiatr, który w porywach osiągnie maksymalną prędkość do 70 km/.h. W nocy można się spodziewać mrozu. Do kiedy utrzyma się taka pogoda?