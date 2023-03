Srogi kontratak zimy. Mnóstwo opadów, wichury i ochłodzenie to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 27.03.2023]

Burze i grad to nie wszystko! Wichury 80 km/h i jeszcze to [Prognoza IMGW na 25.03.2023]

Czy zima dała już nam spokój? Pogoda, która będzie z Polakami na początku tygodnia zdaje się zaprzeczać tej teorii. Prognoza IMGW na poniedziałek (27.03.2023) przypomni nam, że miesiąc marzec potrafi płatać figle. Warunki na drogach będą dalekie od idealnych, możliwe są utrudnienia komunikacyjne. Gdzieniegdzie o poranku trzeba będzie skrobać szyby samochodów. Tęskniliście za bialym krajobrazem? Jest na takowy szansa, choć nie na długo.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 27 marca?

Prognozy na poniedziałek nie są korzystne. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyliczają niebezpieczne zjawiska meteo, z którymi zmierzymy się w najbliższych godzinach. Zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Aktywność słońca ograniczy się do minimum.

- Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo opady śniegu. Na wschodzie i południowym wschodzie opady o umiarkowanym natężeniu, prognozowana suma opadów na wschodzie i południu do 15 mm, lokalnie na południu Podkarpacia i Małopolski do 25 mm. Na południu kraju, zwłaszcza w górach i regionach podgórskich, opady śniegu i deszczu ze śniegiem o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej: w rejonach podgórskich Karpat o 5 cm, wysoko w górach o 20 cm - podaje IMGW.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach a wschodzie do 55 km/h, na zachodzie do 65 km/h, a na południu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy do 90 km/h powodujące zawieje śnieżne - alarmują eksperci. Zalecamy szczególną ostrożność! Obserwujcie lokalne komunikaty meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 27.03.2023

Na termometrach dominować będą wartości typowe dla późnej zimy. Przydadzą się ciepłe kurtki, a gdzieniegdzie także czapki i rękawiczki. Nie grozi nam mróz w ciągu dnia, ale będzie blisko.

- Temperatura maksymalna od 1°C na Pojezierzu Pomorskim, około 4°C, 6°C na przeważającym obszarze do 7°C na południowym wschodzie - wyliczają eksperci Instytutu.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 27/28 marca

Według synoptyków IMGW w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem. Prognozowana suma opadów do 10-12 mm na wschodzie i południowym wschodzie. Przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm na północy kraju i o 10 cm w Karpatach. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich Karpat około -8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, północno-zachodni. Na przeważającym obszarze porywy wiatru do 55 km/h, jedynie na Podkarpaciu do 70 km/h, a nad morzem do 75 km/h, wysoko w górach do 90 km/h. Wiatr okresami będzie powodował zawieje śnieżne. Prognozy będziemy aktualizować.

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!