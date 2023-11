Deszczowo i wietrznie, a temperatury spadną do zera! [Prognoza IMGW na 9.11.2023]

Deszcz, śnieg i wichury do 60 km/h to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 8.11.2023]

Ogromny mróz dotrze do Polski, i to już w listopadzie. Ten wyż nie da nam spokoju

Z analizy ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko w północno-zachodniej części kraju miejscami duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza na północy i na obszarach podgórskich Karpat do 13°C na południu i południowym zachodzie. Na 13 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy Krakowa i Katowic. Chłodniej w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku - w tych miastach nie uświadczymy dwucyfrowych wartości.

- Wiatr będzie umiarkowany, na obszarach podgórskich okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h - informują synoptycy Instytutu.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (9.11.2023/10.11.2023)

Z prognoz ekspertów IMGW wynika, że najbliższa noc przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północnym zachodzie okresami napotkamy słabe opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 2°C do 6°C, cieplej na wybrzeżu, około 8°C. Na Podhalu spadek temperatury do około 0°C, więc grozi nam skrobanie szyb samochodów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na Podkarpaciu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Przy silniejszych podmuchach wiatru i deszczu zachowajcie szczególną ostrożność.

