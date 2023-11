Deszcz i porywisty wiatr, a w nocy wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 7.11.2023]

Ciaran dotarł do Polski. Huraganowe podmuchy wiatru. Na Kasprowym ponad 150 km/h

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że we wtorek Polska będzie pod wpływem tego niżu w powietrzu polarnym morskim. Zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie duże i okresami pojawią się opady słabego deszczu. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 11°C w centrum i na wybrzeżu, do 13°C na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Opolu, Szczecinie i Wrocławiu - tam termometry wskażą 12 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. - Nad morzem porywy do 55 km/h, w górach do 70 km/h - alarmują synoptycy Instytutu.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z wtorku na środę (7.11.2023/8.11.2023)

Z prognoz synoptyków IMGW na noc z wtorku na środę wynika, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1°C w rejonach podgórskich Karpat, około 6°C na przeważającym obszarze kraju, do 8°C na Helu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach możliwe porywy do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

