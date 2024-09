Deszcze i wichury to kwestia godzin. Synoptycy z IMGW ostrzegają [Pogoda na jutro, 11.09.2024]

Na północnym zachodzie suma opadów miejscami do około 8-10 mm. Przed południem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, stopniowo zanikające. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 55 km/h, na południowym zachodzie rano możliwe porywy wiatru do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h - podaje IMGW.