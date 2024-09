Upał do 33 stopni to nie wszystko! Tych miejsc lepiej unikać [Prognoza IMGW na 3.09.2024]

Wiele wskazuje na to, że czas pożegnać wakacyjną aurę. Nowy tydzień przywitał nas wyraźnym ochłodzeniem i deszczem. Taka pogoda ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Gdyby tego było mało, według najnowszych prognoz, w Tatrach może spaść pierwszy śnieg.

Zobacz: Gwałtowne załamanie pogody! Temperatury ostro w dół, a to dopiero początek. Padły daty

Prognoza pogody na wtorek, 10 września

We wtorek, 10 września przeważać będzie zachmurzenie duże, na zachodzie i w centrum możliwe większe przejaśnienia. W całym kraju opady deszczu od 10 do 15 mm. Na zachodzie i w centrum możliwe lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, około 16 st. C.

Wiatr na wschodzie słaby i południowy, skręcający na zachodni, a na zachodzie słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich. W wielu miejscach, zwłaszcza na obszarach podgórskich, utworzą się mgły mogące ograniczać widzialność do 200-300 m.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 9 do 13 st. C, nieco cieplej na Wybrzeżu – do 15 st. C, a najchłodniej w rejonach Podgórskich Karpat – lokalnie około 7-8 st. C.

Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg! Meteorolodzy podają konkretną datę

Według prognoz IMGW w trakcie nadchodzącego tygodnia padać będzie na terenie niemal całego kraju. Prawdziwa niespodzianka czeka nas w Tatrach. Tam w prognozach widać już pierwsze opady śniegu.

Spójrzcie co🔵🟣 się pojawiło w dzisiejszej średnioterminowej prognozie numerycznej GFS rodzaju opadu atmosferycznego❄️❄️❄️ Potraktujmy to jako ciekawostkę😉#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/AUk2ZBW5wP— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 8, 2024