W nocy z 11 na 12 listopada sporo chmur, ale na północnym zachodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich oraz w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu kraju może spaść do 15 mm wody, z kolei w Tatrach prognozowane jest 15 cm śniegu. W Sudetach i na Podhalu - do 5 cm. W nocy warto uważać na mgły. W północnej części kraju ograniczą widzialność do 200 m. IMGW wydało żółty alert meteo przed mgłami dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na termometrach od 1°C na północnym zachodzie i około 3°C w centrum. Najcieplej, bo do 6°C na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najchłodniej w rejonach podgórskich - od 0°C do 3°C. Na Pomorzu miejscami przygruntowe przymrozki do -1°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Niedziela (12 listopada) będzie dniem pochmurnym, z opadami deszczu w wielu regionach. W rejonach podgórskich oraz w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na mgły, które rano na północy kraju ograniczą widzialność do 200 m. Na termometrach maksymalnie od 6°C do 8°C. Nieco cieplej nad morzem, tam do 9°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, bo około 3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, na południowym wschodzie porywy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w komunikacie IMGW.

