Deszcz, śnieg i wichury do 60 km/h to nie wszystko!

Jaka będzie pogoda w środę, 8 listopada?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w środę 8 listopada 2023 w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu, natomiast w górach spadnie śnieg.

- W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Najcieplej na Pomorzu. Tam termometry wskażą do 8°C.

- Temperatura maksymalna od 8°C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 11°C na zachodzie i południu; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 4°C - podaje IMGW.

Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc ze środy na czwartek (8.11.2023/9.11.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy ze środy na czwartek (8.11.2023/9.11.2023) zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, tylko gdzieniegdzie na wybrzeżu i południowym wschodzie duże. Miejscami, szczególnie na wschodzie, słaby deszcz; nad ranem ponownie opady deszczu na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C, w rejonach podgórskich Karpat około -2°C. Wiatr umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim i Pomorzu porywisty, południowo-zachodni i południowy. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

