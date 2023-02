Deszcz, mgły i jeszcze stanie się to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 16.02.2023]

Jak informuje IMGW, Europa północna oraz wschodnia część kontynentu znajdować się będzie pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże z centrami w rejonie Morza Białego, Morza Czarnego oraz Pirenejami. Polska północna i centralna będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej znad Skandynawii, na wybrzeżu zaznaczy się obecność chłodnego frontu atmosferycznego. Południowa część kraju pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 16 lutego 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w czwartek, 16 lutego 2023 w dzień na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe opady mżawki. Pogoda nie będzie rozpieszczać, czeka nas też deszcz.

- Po południu na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże i opady deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 16.02.2023

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w czwartek termometry wskażą nawet do 11°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie, około 8°C w centrum, do 11°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny i porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (16.02.2023/17.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (16.02.2023/17.02.2023 zachmurzenie będzie duże, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od 1°C na wschodzie do 5°C na zachodzie; chłodniej na Suwalszczyźnie około 0°C, a w Małopolsce i na Podkarpaciu około -2°C, w rejonach podgórskich spadek temperatury do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na zachodzie i nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h, południowo-zachodni.

