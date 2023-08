Deszcz i burze. Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej

Jaka będzie pogoda w piątek, 4 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 4 sierpnia 2023? zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Warto wziąć ze sobą parasol, eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej.

- Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Na Pogórzu Karpackim opady do 15 mm, w Bieszczadach podczas burz do 30 mm - podaje IMGW.

Temperatura 4.08.2023

W piątek (4 sierpnia 2023) najcieplej na Podlasiu. Termometry wskażą tam 27°C.

- Temperatura maksymalna od około 20°C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 24°C w centrum kraju i 27°C na Podlasiu - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W burzach na południowym wschodzie porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (4.08.2023/5.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (4.08.2023/5.08.2023) na północy kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu przejściowo duże i możliwe słabe opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie także burze, możliwy grad. Na obszarze od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie opady okresami o umiarkowanym bądź silnym natężeniu i tam prognozowana suma opadów do 30 mm, miejscami do 40 mm. Temperatura minimalna od 12°C, 13°C na północy do 18°C na południowym wschodzie. Na północy wiatr słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

