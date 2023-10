Niszczycielskie wichury zmierzają do Polski. To będzie pogodowy armagedon. Padła data

Jaka będzie pogoda w czwartek, 26 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 26 października zachmurzenie w dzień będzie duże i całkowite, w centrum i na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia.

- Okresami opady deszczu - informuje IMGW.

Temperatura 26.10.2023

W czwartek termometry wskażą maksymalnie do 16°C.

- Temperatura maksymalna od 5°C na Suwalszczyźnie, około 12°C w centrum do 16°C na południowym wschodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywisty, z kierunków południowych, jedynie na północy wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (26.10.2023/27.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (26.10.2023/27.10.2023) zachmurzenie będzie duże i całkowite, na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia. Zanikające opady deszczu, w Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C, chłodniej na Kaszubach, około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na północy północny i północno-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

