To nie będzie spokojny pod względem pogodowym początek drugiego tygodnia lipca. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakują burze. Z prognozy IMGW wynika, że największe prawdopodobieństwo jest na południowym wschodzie. Na południu Polski ulewne deszcze do 30 mm. Grożą nam utrudnienia komunikacyjne i lokalne podtopienia. Dodatkowo, kierowcom utrudniać życie będą mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów - najciężej pod tym względem będzie na południu, w godzinach porannych. W czasie burz wiatr powieje z prędkością do 60 km/h.

Pogoda na jutro: Burze i ulewy w prognozach IMGW na poniedziałek

W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wschodniej Polski. Synoptycy wskazują, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. I tu zaczynają się problemy.

- Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie burze. Wysokość opadów w czasie burz około 30 mm, na Podkarpaciu 40 mm - prognozują eksperci z IMGW, wskazując region, który jest najbardziej narażony na niepożądane zjawiska meteo.

Porywisty wiatr może w kulminacyjnych momentach osiągnąć poziom 75 km/h. Po raz kolejny będziemy apelować o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drogach będzie ślisko, na co powinni zwrócić uwagę zarówno kierowcy, jak i piesi. W czasie burz należy zabezpieczyć cenne rzeczy i wychodzić tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Wzdłuż granicy z Niemcami obserwuje się liniową strukturę burz z intensywnymi opadami deszczu. Szacowane natężenie opadów 15-20 mm/h. Porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami obserwuje się grad o wielkości 3 cm. Burze przemieszczają się w kierunku wschodnim. ⛈️#burze #uwaga pic.twitter.com/LCGUruD4Hc— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 6, 2024

Najnowsza prognoza na poniedziałek. Temperatura 8.07.2024

O upałach chwilowo możemy zapomnieć, choć na Podkarpaciu termometry mogą wskazać do 28 stopni Celsjusza. W centrum dominować będą wartości na poziomie 25-26 stopni, chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem - 20-22 stopnie. Jeżeli ktoś stęsknił się za wartościami, przekraczającymi 30 kresek, to musi poczekać do środka przyszłego tygodnia.

Wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami dynamicznej i na ogół mało przyjemnej pogody. W naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu" będziemy regularnie aktualizować prognozy i ostrzeżenia IMGW. Warto śledzić komunikaty lokalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

