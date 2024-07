Temperatury w dół, ale w tej części Polski nadal upalnie! Gwałtowne zmiany w pogodzie [Prognoza IMGW na 7.07.2024]

Załamanie pogody zmierza do kraju. Gwałtowne burze to zaledwie ułamek tego, co nas czeka. Znamy datę i szczegóły

W niedzielę (7 lipca) front podzieli Polskę na dwie części – upalną na południowym wschodzie i wschodzie oraz chłodniejszą nad pozostałą częścią kraju. - Z centrum kraju na wschód będzie odsuwać się zatoka niżowa z frontem chłodnym, a od zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Na południowym wschodzie i wschodzie obecne będzie jeszcze powietrze zwrotnikowe, a od zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie wzrośnie.

Noc ciepła, ale z burzami i deszczem

Noc z soboty na niedzielę (6/7 lipca) będzie deszczowa i burzowa w zachodniej i północnej Polsce. Suma opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju niemal bezchmurne niebo. Noc ciepła. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam 13°C, na południu i w centrum około 18°C na południu i w centrum. Najcieplej we wschodniej Polsce, tam termometry wskażą do 21°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru początkowo do 90 km/h, później do 70 km/h. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 90 km/h - prognozuje IMGW.

Spadek temperatury, choć na południowym wschodzie nadal upał

Niedziela (7 lipca) będzie dniem pochmurnym, jedynie na północnym zachodzie oraz początkowo na południowym wschodzie nieco więcej chwil ze słońcem. We wschodniej oraz południowej Polsce przelotny deszcz i burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz do 20 mm, na południowym wschodzie do 35 mm. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Nad morzem zaledwie 19°C, w zachodnich regionach 22°C. Upalnie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą do 32°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - zapowiada IMGW.

