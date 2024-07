Załamanie pogody zmierza do kraju. Gwałtowne burze to zaledwie ułamek tego, co nas czeka. Znamy datę i szczegóły

IMGW znów ostrzega, będzie niebezpiecznie! Najpierw upały, a potem bezlitosny żywioł

Lato daje wszystkim we znaki. Synoptycy znów ostrzegają przed spiekotą i burzami. Niemal dla całego kraju wydali ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Upały nawiedzą całą centralna, zachodnią i południowo-zachodnią Polskę. Po nich nadejdą niebezpieczne burze. - Pod wieczór, w województwach zachodnich wystąpią burze i będą przemieszczały się na wschód kraju. Możliwe są porywy wiatru do 100 km/h i opady do 30 mm. Lokalnie grad – czytamy w komunikacie. Temp. maks. od 28°C do 32°C, na północy około 26°C.

Na Podhalu będzie mocno wiało. - Na terenach powyżej 900 m n.p.m. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa – czytamy w alercie. Podobne ostrzeżenie wydano również dla powiatu Kłodzkiego. - Na terenach powyżej 700 m n.p.m. prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

Pod wieczór, w województwach zachodnich wystąpią burze i będą przemieszczały się na wschód kraju.Możliwe są porywy wiatru do 100 km/h i opady do 30 mm. Lokalnie grad.#IMGW #burza pic.twitter.com/FgsSQDxIUo— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 6, 2024

Potężna nawałnica nad Warszawą. Nagle zrobiło się ciemno jak w nocy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.