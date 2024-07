Upały, tropikalne noce i burze. Szaleńcza pogoda. Może stać się to [Prognoza IMGW na 6.07.2024]

Załamanie pogody zmierza do kraju. Gwałtowne burze to zaledwie ułamek tego, co nas czeka. Znamy datę i szczegóły

Prognoza na sobotę to niestety, obok upałów zapowiedź burz, opadów deszczu, a nawet gradu.

- W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 20 mm - czytamy na stronie IMGW.

W dzień upalnie. Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, temperatura maksymalna od 24°C nad morzem, około 30°C w centrum, do 32°C miejscami na południowym zachodzie i południu.

- Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowy. W burzach porywy wiatru do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, na Pogórzu Karpackim do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 90 km/h - podaje IMGW.

Zobacz galerię: Burze i nawałnice nad Podkarpaciem. Strażacy interweniowali prawie 500 razy

Noc z soboty na niedzielę 6/7 lipca

Jak przekazują synoptycy, w nocy z soboty na niedzielę 6/7 lipca na zachodzie i północy zachmurzenie duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami; na południowym zachodzie opady o natężeniu umiarkowanym.

- Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 25 mm, w Sudetach do 30 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane oraz bez opadów - podaje IMGW.

Z informacji ekspertów IMGW wynika, że prognozowana temperatura minimalna wyniesie od 13°C na Nizinie Szczecińskiej i w rejonach podgórskich, około 18°C na południu, do 21°C na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 70 km/h. Nad morzem oraz w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h i w Karpatach do 90 km/h.

Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.