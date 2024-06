Najgorzej będzie w nocy! Burze, deszcz i wichury do 100 km/h! [Prognoza IMGW na 20.06.2024]

W piątek (21 czerwca 2024) według informacji IMGW zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, pod koniec dnia na krańcach południowo-zachodnich duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Będzie ciepło, miejscami nawet upalnie.

- Temperatura maksymalna od 24°C północy i północnym wschodzie około 28°C w centrum do 30°C na zachodzie i południu; chłodniej na wybrzeżu od 20 do 23°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr 21.06 słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę

W nocy piątku na sobotę (21/22 czerwca) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, za wyjątkiem krańców wschodnich kraju, opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

- Strefa burz będzie stopniowo przemieszczała się z zachodu w głąb kraju. Burzą będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 20 mm, a na południowym zachodzie do 35 mm - podaje IMGW.

Jak zapowiadają synoptycy, temperatura minimalna od 12°C na północnym wschodzie, około 18°C w centrum i na zachodzie do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie zachodni. W górach wiatr w porywach do 70 km/h, w czasie burz do 85 km/h.

