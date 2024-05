Burze, ulewne deszcze i jeszcze to! Pogodowy koszmar powraca [Prognoza IMGW na 11.05.2024]

Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi

Powoli przestajemy nadążać za pogodowymi zmianami. Niestety, prognozy na sobotę (11 maja 2024) wyglądają bardzo niekorzystnie. Końcówka tygodnia bynajmniej nie będzie spokojna. W nocy z piątku na sobotę, w zachodniej połowie kraju miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Z kolei nad ranem, na Pomorzu kierowcom i pieszym życie utrudni mgła, ograniczająca widoczność do 500 metrów. Na północnym wschodzie temperatury w okolicach zera stopni Celsjusza. W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy przymrozki, zwłaszcza na północnym wschodzie, wschodzie i na południowym wschodzie. - Na Suwalszczyźnie lokalnie przygruntowe przymrozki do -2°C - wskazuje IMGW. A co nas czeka w ciągu dnia? Za oknami dominować będzie ponury klimat.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na sobotę, 11 maja 2024 r.

W sobotę chmury będą regularnie zakrywały niebo. Słońce będzie miało problemy z przedarciem się przez nie. Niestety, to nie wszystkie złe wieści, które mają dla nas eksperci od pogody z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Na północy, zachodzie i południu przelotne opady deszczu. W górach opady krupy śnieżnej. Po południu na południowym zachodzie i południu kraju możliwe burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm - ostrzegają synoptycy z IMGW w prognozie na sobotę. Uważajcie na siebie i miejcie ze sobą parasole. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr porywisty - czytamy w prognozie na 11 maja.

Temperatury będą podobne do tych ze środka tygodnia. Najcieplej będzie w województwach lubuskim i dolnośląskim. - Temperatura maksymalna od 12°C, 13°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum do 20 stopni Celsjusza na zachodzie. W rejonie Zatoki Puckiej chłodniej 11°C - podaje IMGW. Wypoczynek nad morze nie będzie w ten weekend najlepszym pomysłem. Najprzyjemniejsza pogoda zagości w centrum Polski. Na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem będzie ok. 16 stopni i najprawdopodobniej bez deszczu. Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy aktualizować w naszym serwisie.

