Burze i "długotrwałe ulewy". Fatalne prognozy! Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

Pogoda w Polsce. Przed nami burzowe dni. Będą też ulewy

Najbliższe dni w pogodzie upłyną nam pod znakiem burz i deszczu, który miejscami może być ulewny i powodować podtopienia. Tak wynika z najnowszy prognoz. Burzom i ulewom towarzyszyć może grad oraz porywisty wiatr. Tam, gdzie wody spadnie najwięcej, mogą wystąpić podtopienia. Jak informuje portal twojapogoda.pl, "nad Polskę płynie nie tylko ciepła, ale też wilgotna masa powietrze, która jest niestabilna i panują w niej warunki sprzyjające piętrzeniu się chmur burzowych". Mogą też wystąpić tzw. burze stacjonarne, które są najbardziej niebezpieczne i mogą spowodować podtopienia.

Burze stacjonarne - co to jest?

- Gdy ruch powietrza jest powolny lub całkowicie zamiera, komórki burzowe poruszają się niemrawo lub stoją w miejscu. To najgroźniejsza sytuacja, ponieważ obfity deszcz może padać w jednym miejscu przez dłuższy czas - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Tak obifty deszcz może doprowadzić do tego, że studzienki kanalizacyjne nie będą mogły pochłonąć wody w tak krótkim czasie, co może doprowadzić do podtopień, szczególnie w obniżeniach terenu.

W środę (14 czerwca) niebezpieczne burze oraz towarzyszące im ulewy i podtopienia spodziewane są w południowej, wschodniej i centralnej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Z kolei w czwartek (15 czerwca) zagrzmi i popada w północnych i centralnych regionach kraju, szczególnie na północnym wschodzie. W piątek (16 czerwca) pogoda popsuje się w zachodniej części kraju. Burze i deszcz także na północnym wschodzie. Przy okazji nadchodzących burz i deszczu warto pamiętać, aby nie przebywać wówczas na otwartej przestrzeni. Drzewa także nie są odpowiednim schronieniem.

Źródło: TwojaPogoda.pl / IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ⛈️BURZE Z GRADEM 1°⚠️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.➡️https://t.co/X0qPEdwOPO #burza pic.twitter.com/qlPpmJ7pi2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 14, 2023

Sonda Boisz się burzy? tak, bardzo nie, wcale trochę się boję