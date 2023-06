Burze i gradobicia w Polsce. Eksperci biją na alarm: "Zagrożenie zdrowia i życia"

Burze i ulewne deszcze do 25 mm to nie wszystko! Szalona pogoda powraca [Prognoza IMGW na 6.06.2023]

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Alerty meteo w południowo-wschodniej Polsce

Przed nami niespokojny czas w pogodzie. Szczególnie uważać powinni mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. IMGW prognozuje, że we wtorek (6 czerwca) w tej części kraju wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silny opady deszczu oraz lokalnie grad. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad - czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo występowania burz z gradem w południowo-wschodniej części Polski oceniane jest na 75. proc i dotyczy województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także części powiatów woj. śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Burze z gradem mogą się tam pojawić już wczesnym popołudniem lub wieczorem. Alert meteo IMGW obowiązuje do godz. 21 we wtorek (6 czerwca).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

