Burze i deszcze ze śniegiem to nie wszystko! Pogodowe szaleństwo za oknami [Prognoza IMGW na 24.04.2024]

Spadek do -4 stopni, opady śniegu i jeszcze to! Pogoda znów zaskakuje [Prognoza IMGW na 23.04.2024]

Ostatnia dekada kwietnia przyniosła fatalną pogodę w Polsce. Zdążyliśmy już zatęsknić za letnimi temperaturami, które nieoczekiwanie pojawiły się na początku miesiąca. W środku tygodnia nie przyjdzie przełom, a wręcz przeciwnie. Zmierzymy się z niepożądanymi zjawiskami meteo. W nocy z wtorku na środę, głównie na wschodzie i południu pojawią się opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg, tam zima ma się bardzo dobrze. Na Podlasiu temperatury spadną do -2 stopni Celsjusza. Przymrozki to bardzo realny scenariusz, co znajduje potwierdzenie na mapie z ostrzeżeniami IMGW. Uwaga - na północy kraju pojawią się mgły, więc apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych.

"Czerwony alarm". Temperatury idą na rekord. Specjaliści mówią o zagrożeniu dla życia

Pogoda na jutro. Taka jest prognoza IMGW na środę, 24 kwietnia 2024

W ciągu dnia zaatakują nas kolejne, niebezpieczne zjawiska pogodowe. Za oknami panować będzie ponury klimat. Chmury zakryją niebo, a to dopiero początek nieciekawych prognoz. Synoptycy z IMGW przestrzegają - trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

- Pojawią się opady deszczu, które na wschodzie i południu będą okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 10-12 mm. Na krańcach wschodnich możliwe burze - przekazują eksperci z Instytutu w prognozie na środę, 24 kwietnia. Co więcej - w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć poziom do 60 km/h. Okresami porywisty wiatr pojawi się też w miejscach, gdzie nie odnotujemy burz.

Dwucyfrowe wartości na termometrach będą tego dnia rzadkością. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na przeważającym obszarze kraju na poziomie od 6 stopni Celsjusza do 10°C, cieplej lokalnie na krańcach wschodnich: do 12°C, 13 stopni Celsjusza, a chłodniej na obszarach podgórskich: od 2°C do 5°C - podaje IMGW.

W środę pogoda może dać nam solidnie w kość. Zalecamy regularne sprawdzanie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo. Nowe prognozy będziemy regularnie podawać w naszym serwisie.