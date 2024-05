Jaka będzie pogoda w piątek 17 maja?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek 17 maja zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, na południu kraju miejscami wzrastające do dużego. Gdzie będzie najgorzej?

- Na południu przelotne opady deszczu, po południu w Sudetach i Karpatach miejscami burze. Podczas burz opady deszczu do 15 mm - podaje IMGW.

Będzie ciepło, termometry wskażą do 22°C.

- Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C na południu; chłodniej nad morzem oraz na obszarach podgórskich około 16°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

Zobacz galerię: Z wulkanu bucha błękitna lawa! To nie efekty specjalne

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (17.05./18.05.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (17.05./18.05.2024)zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie kraju wzrastające do dużego i tam miejscami przelotny deszcz. W Sudetach oraz Karpatach możliwe burze. Temperatura minimalna od 7°C na wschodzie, około 10°C w centrum do 12°C na zachodzie i nad morzem; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat około 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Olbrzym i nieznana perła, które zachwycą każdego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.