Burze, grad i deszcz to nie wszystko! Pogoda na Boże Ciało może rozczarować

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek (8 czerwca 2023) południowo-zachodnia, środkowa i częściowo północna Europa znajdują się pod wpływem układów niżowych. Nad resztą kontynentu pogodę kształtują układy wyżowe. Polska jest w zasięgu oddziaływania obszaru lekko obniżonego ciśnienia. Na południu kraju rozwijają się lokalne, wtórne ośrodki niżowe. Z południa i południowego wschodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek 8 czerwca2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (8 czerwca 2023) w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jednak na południu kraju pogoda może rozczarować.

- W południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym pograniczu. Na południu i południowym wschodzie burze, możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, w rejonach podgórskich do 30 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 8.06.2023

W Boże Ciało temperatura będzie mocno zróżnicowana. Termometry mogą wskazać nawet 30°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 19°C na południowym wschodzie do 28°C w centrum kraju i 30°C na zachodzie, w dolinach karpackich od 16°C do 19°C - informują eksperci IMGW.

Wiatr na ogół słaby, zmienny, okresami nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (8.06.2023/9.08.2023)

Z informacji przekazanych przez synoptyków wynika, że w nocy z czwartku na piątek (8.06.2023/9.08.2023) na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i zanikające burze. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C, w dolinach karpackich około 10°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

