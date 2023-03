Burze, deszcz i śnieg to nie wszystko! Stanie się jeszcze to. Może być niebezpiecznie

Paskudna pogoda atakuje! Śnieżyce i wichury do 100 km/h, a potem to! [Prognoza IMGW na 28.03.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Europa południowa będzie pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polskę nasunie się zatoka związana z rozległym układem niżowym znad Atlantyku, tylko początkowo nad południowo-wschodnią część kraju będzie sięgał klin wyżu znad Bałkanów. Z zachodu do centrum kraju przemieści się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu będzie napływało cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 30 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (30 marca 2023) zachmurzenie będzie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol. W dodatku miejscami będzie zimowo - możliwe opady śniegu.

- Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum lokalne burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15 mm - informuje IMGW.

Temperatura 30 marca 2023

Termometry wskażą w czwartek maksymalnie 17°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 7°C na Suwalszczyźnie do 14°C w centrum kraju i 17°C na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3°C do 7°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy do 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (30.03.2023/31.03.2023)

Z prognoz synoptyków IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (30.03.2023/31.03.2023)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Początkowo, głównie w centrum i na wschodzie zanikające burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Na północnym wschodzie silne zamglenia i lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 5°C na wschodzie do 8°C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W górach porywy do 70 km/h.

