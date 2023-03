i Autor: Pexels/cc0/Pixabay.com Zima wróciła do Polski, a we wtorek, 28 marca, już od rana wybrane regiony torpedują opady śniegu

Gdzie będzie najgorzej?

Zima atakuje na całego. Prognozy mówią o burzach śnieżnych!

Zima wróciła do Polski, a we wtorek, 28 marca, już od rana wybrane regiony torpedują opady śniegu. Nasz kraj znajduje się obecnie między dwoma ośrodkami barycznymi: niżem na wschodzie i wyżem na zachodzie, do tego spływa do nas arktyczne powietrze. Opady śniegu będą się przekształcić za sprawą porywistego wiatru w śnieżyce, a na wschodzie Polski mogą wystąpić burze śnieżne.