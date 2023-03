Brutalny kontratak zimy. Śnieżyce i chłód to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 15.03.2023]

Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Wiosna przyszła - takie opinie dało się słyszeć we wtorek (14 marca 2023 r.) w Polsce. Rzeczywiście, pogoda wyraźnie się poprawiła. Nie oznacza to jednak, że zima powiedziała ostatnie słowo, a wręcz przeciwnie. Przed nami najtrudniejszy pod tym względem dzień bieżącego tygodnia. Na środę IMGW zapowiada wyraźne ochłodzenie i sporo śnieżnych akcentów. Możliwe będą utrudnienia komunikacyjne, a my sprawdzamy, w których regionach będzie najgorzej.

Jaka będzie pogoda w środę, 15 marca?

Jeżeli w środku tygodnia zobaczycie padający śnieg, to nie regulujcie odbiorników. Pogoda ma dla nas kolejne niespodzianki. Przed nami najbardziej zimowy czas w bieżącym tygodniu, choć od razu warto zaznaczyć, że nie utrzyma się on zbyt długo.

- W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu śniegu, przechodzące w przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w rejonach górskich przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu - analizują synoptycy IMGW. Na tym nie koniec problemów. Temperatury odczuwalne będą dodatkowo obniżane.

- Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni; miejscami powodujący zamiecie, a początkowo także zawieje śnieżne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 15.03.2023

O dwucyfrowych temperaturach na plusie musimy na jakiś czas zapomnieć. Środa przypomni nam, że kalendarzowo wciąż mamy zimę. - Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza do 7°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 3°C - podają synoptycy. Jeśli chodzi o duże miasta, to na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Bydgoszczy i Poznania - tam 7-8 stopni. Zaledwie 5 w Białymstoku, Olsztynie i Lublinie. Kolejne ocieplenie przyjdzie bliżej weekendu.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 15/16 marca

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na zachodzie i w centrum liczne rozpogodzenia. Na północy i południu lokalnie przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, najcieplej na wybrzeżu około 1°C. - Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany; z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północy - podsumowują eksperci IMGW.

