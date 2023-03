Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Potężne wichury straszą Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed warunkami atmosferycznymi, które mogą przynieść totalny paraliż komunikacyjny. Potwierdza to scenariusz, który już wcześniej sygnalizowaliśmy na łamach naszego serwisu. Wtorek przyniósł prawdziwe pogodowe szaleństwo, a to bynajmniej nie jest koniec.

- Na wybrzeżu wiatr będzie dość silny, rano na południu silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na Lubelszczyźnie porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie kraju po południu lokalnie do 85 km/h, na Pogórzu Karpackim do 100 km/h, w Sudetach i w Karpatach do 120 km/h, stopniowo słabnące - alarmują synoptycy IMGW.

Ostrzeżenia IMGW 14.03.2023. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Najgorzej sytuacja wygląda na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW (pomarańczowy alert). Możliwe utrudnienia w okolicach Krosna, Nowego Sącza i Bielska-Białej. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 45 km/h, w porywach około 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW dla Krosna. Te ostrzeżenia obowiązują 14 marca, większość wygasa w godzinach popołudniowych.

Z kolei w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Lubelszczyźnie mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wiatr może łamać drzewa, uszkodzić dachy i powodować utrudnienia komunikacyjne. IMGW przypomina również, co oznaczają takie komunikaty meteo.

- Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - czytamy w opisie ostrzeżenia drugiego stopnia. Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę na bliskich!

Prognoza pogody. Przełom w Polsce?

Synoptycy IMGW przekonują, że w środę sytuacja wiatrowa powinna się uspokoić. Jedynie na wybrzeżu i zachodzie porywy osiągną prędkość 55 km/h. W Sudetach mogą się pojawić wichury do 75 km/h. Z godziny na godzinę będzie jednak coraz przyjemniej, a bliżej weekendu nasz kraj coraz bardziej będzie pod wpływem wiosny. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

