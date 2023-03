Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Śnieg, deszcz i wichury do 90 km/h, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 12.03.2023]

W poniedziałek (13 marca 2023 r.) IMGW poinformował, że nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia z głównymi ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Północnego, Morza Norweskiego oraz Morza Barentsa, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych; jedynie południowo-wschodnia Europa oraz południe półwyspu Iberyjskiego znalazły się pod wpływem słabych wyżów. Z kolei Polska znalazła się w zasięgu rozległego układu niżowego, z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód przemieszczał się ciepły front atmosferyczny, za którym napłynęło zdecydowanie cieplejsze powietrze polarne morskie. A jak będzie pogoda we wtorek? Przed nami ciąg dalszy zawirowań.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 14 marca?

Prognoza na najbliższe godziny jest daleka od idealnej. Synoptycy IMGW podają, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo również z rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na pogodę bezopadową jest szansa jedynie na wschodzie kraju. Niestety to nie jedyny problem

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w obszarach podgórskich Karpat okresami silny, od 40 km/h do 55 km/h, na krańcach zachodnich i nad morzem pod wieczór w porywach do około 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W obszarach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 70 km/h, na południu Górnego Śląska do 80 km/h, w obszarach podgórskich Tatr i Bieszczad początkowo do 90 km/h, na szczytach Sudetów i Bieszczad do 120 km/h - prognozuje IMGW. Zalecamy regularne śledzenie lokalnych komunikatów meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 14.03.2023

Iście wiosenne temperatury? Potwierdzamy, że taki scenariusz ziści się w najbliższy wtorek. Synoptycy Instytutu nie mają wątpliwości, że wartości odczytywane z termometrów będą nas zachęcać do dłuższych spacerów.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza lokalnie nad morzem, około 12°C w centrum, do 17°C miejscami na południu - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 14-15 marca 2023

W komunikacie IMGW czytamy, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Zima również da znać o sobie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu, w obszarach podgórskich i w górach również śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -1°C na północnym zachodzie, około 1°C w centrum, do 5°C na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich od -3°C do 0°C.

- Wiatr umiarkowany, nad morzem i w kotlinach sudeckich okresami dość silny, w zachodniej połowie kraju w pierwszej połowie nocy okresami w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h - podsumowują eksperci IMGW. Prognozy będziemy aktualizować również w ciągu dnia.

Sonda Którty zwyczaj lub rytuał związany z pierwszym dniem wiosny podoba ci się najbardziej? Palenie Marzanny Dzień Wagarowicza Wiosenne porządki Palenie świec i oczyszczanie z negatywnej energii